ليفربول يرغب في أفضل خط دفاع بالعالم ويفاوض كوليبالي من نابولي

دخل نادي ليفربول بكامل قوته في سباق التعاقد مع مدافع نابولي “كاليدو كوليبالي” خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل إكمال خط الدفاع الأقوى في العالم.

وتعتبر الخلقة الأضعف في دفاع ليفربول هي قلب الدفاع الذي يشارك “فيرجيل فان دايك” العمق، سواء في وجود الكاميروني “جويل ماتيب” أو الكرواتي “ديان لوفرين”، وليفربول يرغب في أفضل خط دفاع بالعالم، لذلك كان التعاقد مع النجم السنغالي غاية لدى المدرب “يورجن كلوب”.

ولن يقبل نابولي أقل من 100 مليون يورو من أجل كاليدو كوليبالي، حسب التقارير الإيطالية، حيث يقود ليفربول السباق قبل مانشستر يونايتد وريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة “لاجزيتا ديلو سبورت” فإن إدارة البارتينوباي على استعداد للنظر في العروض الخاصة بالسنغالي الدولي في صفقات الصيف، وهذا نظرًا للأزمة التي يعيشها الفريق نتيجة توقف المباريات، ورغبته في تعويض خسائر فيروس “كورونا“.

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وحدّدت إدارة نابولي قيمة لن تقل عن 100 مليون يورو، وهو بالفعل أقل من 120 مليون يورو التي طالبوا بها العام الماضي من فريق مانشستر يونايتد.

يذكر أن التقرير ذاته قال إن ليفربول هو المرشح المفضل، إلى حد كبير، لأن الاتفاق ستشمل أيضًا انتقال “ديان لوفرين” كجزء من الصفقة إلى ملعب السان باولو، والتي أكدت أن ليفربول يرغب في أفضل خط دفاع في العالم.

وتراجع مانشستر يونايتد وريال مدريد أكثر، حيث يبدو أنهما يركزان أكثر على مراكز أخرى لتحسينها في الوقت الحالي، بينما لا يزال باريس سان جيرمان على الساحة.

سيبلغ كوليبالي 29 عامًا في يونيو القادم، ويظل بعقد مع نابولي حتى عام 2023، ولكن لا يوجد شرط جزائي في عقده، لذلك يجب إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الرئيس “أوريليو دي لورنتييس” منتج الأفلام السينمائية الأشهر في إيطاليا.