رياضة | مرتضي منصور : أرفض عودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور : أرفض عودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء من بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال مرتضي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كرة القدم عبارة عن احتكاك اللاعبين ببعضهم وهذا أمر لا يجوز فى الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا والذى من الممكن أن يحدث العديد من الإصابات".

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وأضاف: "لدينا لاعبين محترفين فى تونس والمغرب، فكيف يعودون فى الفترة المقبلة وهم يعلمون أنهم سيدخلون الحجر الصحي بعد عودتهم وسيرفضوا ذلك، إلى جانب انخفاض اللياقة البدنية".

وأشار: "سنحتاج إلى شهر فترة إعداد بجانب شهر أخر لكي نخوض مباريات ودية، ومتبقي نصف الدورى فكيف يعود الدورى".