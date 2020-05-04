رياضة | السولية: أليو ديانج مستقبل الأهلي ومستحيل أنسى فضل الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر السولية: أليو ديانج مستقبل الأهلي ومستحيل أنسى فضل الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن المالي أليو ديانج هو مستقبل النادي الأحمر في الفترة المقبلة.

وأضاف السولية خلال رده على أحد أسئلة المتابعين عبر موقع التواصل "انستجرام" :"أليو ديانج هو مستقبل النادي الأهلي، وأسلوبه بختلف عن حمدي فتحي، ولا غنىى عنهما في الفريق".

وتابع :"حسام غالي ومحمد حمص مثلي الأعلى محليا وتشافي ألونسو وكيفين دي بروين".

وأشار :"النادي الإسماعيلي صاحب الفضل علي، ولولاه لما تواجد اسمي".

وزاد :"ريال مدريد هو النادي الذي أشجعه عالميا وأحب كريستيانو رونالدو"