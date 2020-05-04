رياضة | لجنة التخطيط بالأهلي تناقش مع عبد الحفيظ تطبيق لائحة الظهور الإعلامي للفريق الأول وتقارير قطاع الناشئين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر لجنة التخطيط بالأهلي تناقش مع عبد الحفيظ تطبيق لائحة الظهور الإعلامي للفريق الأول وتقارير قطاع الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو اجتماعاً مطولاً ناقشت خلاله العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها التقرير المقدم من فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين عن الفترة الماضية سواء علي الصعيد الفني او الإداري واقتراحاته الخاصة بتطوير منظومة العمل في المرحلة القادمة.

كما ناقشت اللجنة التصور المقدم من مدير عام الاكاديميات بشأن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد وكذلك الملاحظات المدونة عن الفترة الماضية.

وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلي رؤية محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب للمرحلة المقبلة وكيفية توسيع قاعدة الكشافين علي مستوي الجمهورية.

والتقت لجنة التخطيط عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب وناقشت معه احتياجاته.

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كما استعرضت اللجنة مع المهندسة حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص آخر مستجدات لوائح الفيفا والرؤية المتداولة لأستئناف النشاط الرياضي.

جاء علي مائدة الاجتماع أيضاً مناقشة أمير توفيق مدير التعاقدات فيما يخص عقود الناشئين وتحضيراته للمرحلة المقبلة.

وأخيراً ناقشت لجنة التخطيط الملف الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم وتطبيق لائحة النادي فيما يخص ظهور الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية، وسوف تعقد اللجنة اجتماعا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في هذا الشأن.

هذا وتقوم لجنة التخطيط برفع تصوراتها النهائية بخصوص الملفات التي تمت مناقشاتها للعرض علي رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب في أول اجتماع خلال الأيام المقبلة .