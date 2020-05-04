رياضة | مصطفى فتحي يتمسك بالزمالك ويرفض الخليج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصطفى فتحي يتمسك بالزمالك ويرفض الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالبقاء ضمن صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة، ورفض أي عروض خليجية في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

مصطفى فتحي يتمسك بالزمالك

وكشف مصدر مقرب من مصطفى فتحي، عن أنه تلقى العديد من العروض من أندية داخل مصر، بجانب عرضين من الخليج، إلا أن اللاعب رفض وتمسك بالبقاء مع الزمالك لتعويض الموسم الماضي، الذي غاب عنه، وخاصة أنه كان يعاني من كثرة الإصابات في الركبة.

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الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.