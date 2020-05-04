رياضة | حقيقة مفاوضات مصر المقاصة لضم ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات مصر المقاصة لضم ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول دخول نادي مصر المقاصة في مفاوضات مع نظائرهم في الأهلي للتعاقد مع الثنائي أحمد الشيخ ومحمود وحيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم يحدث أي تفاوض من قبل مسؤولو نادي المقاصة مع نظائرهم في الأهلي للتعاقد مع أحمد الشيخ ومحمود وحيد".

وأضاف :"لم يحدث أن قام مسؤولو مصر المقاصة بالدخول في مفاوضات مع الأهلي لضم الثنائي وما تردد غير صحيح على الإطلاق".

