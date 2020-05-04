رياضة | عاجل| حقيقة تعديل الأهلي لعقد مصفطى شوبير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل| حقيقة تعديل الأهلي لعقد مصفطى شوبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير على أن ما يتردد حو قيام النادي الأهلي بتعديل عقد نجله مصطفى شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر غير صحيح.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ليس من المنطقي أن يتم تعديل عقد مصطفى شوبير".

وتابع :"الخبر المنتشر ليس له أساس من الصحة، ومصطفى أبلغني بأنه لم يتحدث معي أي حد بخصوص تعديل عقدي مع النادي الأهلي".

وواصل :"ما حدث مجرد اجتهادات، وما كتب ليس له أساس من الصحة وبأدت الحملات على مصطفى".

وزاد :"لجنة التخطيط في النادي الأهلي، أكد على الإطلاق عدم مناقشة ملف تعديل عقد مصطفى شوبير".