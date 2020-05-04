رياضة | شوبير ينتقد "كاف" ويوضح موقف الاتحاد المصري من استئناف المسابقة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير ينتقد "كاف" ويوضح موقف الاتحاد المصري من استئناف المسابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد وضوح الرؤية الخاصة باسئناف مسابقة الدوري المصري للموسم الحالي، حيث يتعلق لنشاط الرياضي حاليا بسبب فيروس كورونا

شوبير قال في تصربحات تلفزيونية عبر فقضائية أون تاايم سبورت :"الصورة ستضح خلال أيام ولكن بشكل غير نهائي".

وأضاف :"اللجنة الخماسية ستقوم بمخاطبة الاتحاد الإفريقي من أجل معرفة الأوضاع ومدى إمكانية استئناف المسابقة".

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وأشار :"النادي الأهلي كشف عن أسباب جديدة حول استئناف الدوري، والاتحاد الإفريقي لم يعلن حتى هذه اللحظة موعد الأداور المتبقية من دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية".

واستطرد :"الاتحاد الإفريقي طلب من اتحادات الكرة وضع سيناريوهات وتحديد موقفهم من استكمال المسابقات، فأين هو وماذا فعل في باقي المباريات المتبقية في دوري الأبطال والكونفدرالية".

وأشار :"بأي منطق يطلب الاتحاد الإفريقي من الاتحادات تحديد موعد لاستكمال المسابقات وهو لم يحدد موعد المباريات المتبقية في البطولتين الإفريقتين".