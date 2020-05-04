رياضة | شوبير يكشف القرار النهائي لاتحاد الكرة حول استئناف الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف القرار النهائي لاتحاد الكرة حول استئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير إن اتحاد الكرة أبلغ الأندية التي ترغب في إلغاء الدوري بأن قرار عودة المسابقة من عدمها أو إلغائها يرجع إلى الدولة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"اتحاد الكرة لن يلتفت إلى الطلبات التي أرسلتها الأندية بإلغاء الدوري".

وتابع :"اتحاد الكرة يؤكد بأن مسألة عودة الدوري هو قرار يخص الدولة، القرار هو قرار دولة".

وواصل :"أعجبني قرار اتحاد الكرة، فالكل يغني على ليلاه، الأهلي يرغب في استكمال المسابقة لأنه أقرب الأندية للتتويج باللقب".

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وزاد :"النادي الأهلي أصدر بيانا في غاية الاحترام بالأمس وأوضح السبب وراء تمسكه باستكمال المسابقة، كما أن بيراميدز والمقاولون العرب وسموحة يؤيدون رأي الأهلي".

وأشار :"أما بالنسبة للأندية التي ترغب في إلغاء الدوري فالزمالك يرغب في ذلك لأنه يعلم أن فرصته ضعيفة في التتويج باللقب، عكس رأيه في حال اتخاذ رأيه في إلغاء البطولة الإفريقية".

وزاد :"بعض الأندية ترى بأن هناك نسبة 25% من المشاركة في عقود اللاعبين وبالتالي فإن إلغاء الدوري سيفيد الأندية في عدم منح اللاعبين هذا البند".