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رياضة | رين يصدم ريال مدريد بشأن ضم نجمه

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رين يصدم بشأن ضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق فريق رين الفرنسي، الباب أمام فريق ريال مدريد الإسباني بشأن التعاقد مع لاعب وسطه خلال الفترة المقبلة.

 

وكان ريال مدريد يرغب في التعاقد مع إدواردو كامافينجا، موهبة رين الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

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حيث أكد نيكولاس هولفيك رئيس نادي رين الفرنسي، على ضرورة الحفاظ على اللاعبين خلال الفترة المقبلة، بعد تأكد إلغاء الدوري الفرنسي وحصول رين على المركز الثالث ومشاركته في الموسم المقبل.

 

وتحدث هولفيك خلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قائلا:" فريقي أظهر قدرات عالية الموسم الماضي، وهدفي الحفاظ عليهم خلال الفترة المقبلة".

 

وتابع:" يجب أن نكون أذكياء في سوق الانتقالات، وتحسين الفريق بأفضل ما يمكن، من أجل اجتياز الجولة التأهيلية في دوري الأبطال".

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