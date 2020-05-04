رياضة | أحمد حسام ميدو يعلق على أزمة اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد حسام ميدو يعلق على أزمة اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة على الأزمة المثارة مؤخرًا بين اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن والتي على أثرها قررت اللجنة الخماسية البدء في اتخاذ قرارا بفسخ التعاقد مع بريزنتيشن.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الاتحاد المصري فسخ عقد بريزينتيشن لعدم سداد المستحقات المتأخرة واتوقع ان يتبع الاتحاد العديد من الأندية التي عانت في الفترة الأخيرة من عدم سداد الشركة الراعية في التواريخ المنصوص عليها في العقد".

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وأضاف :"الاتحاد حصل على الضوء الأخضر باتخاذ هذه الخطوة قبل اتخاذها ده رأيي مش معلومة".

وزاد :"توقعت ان الوقت العصيب الذي مررنا به جميعا سيجعل الجميع يفكر في المصلحة العامة للدولة قبل مصلحة الأشخاص والأندية".

وأشار :"قرار عودة الدوري من عدمه تحول للأسف لصراع بين الأندية بدلا من ان يجتمع الجميع داخل غرفة واحدة ويتم اتخاذ القرار الأفضل لصالح مصر ولصالح الجميع داخل منظومة كرة القدم".