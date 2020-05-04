رياضة | فيديو جديد من نجم الأهلي السابق يكشف "حرامي عربيات " المريوطيه وفيصل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيديو جديد من نجم الأهلي السابق يكشف "حرامي عربيات " المريوطيه وفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اسلام جابر مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي والجونه السابق ونادي الداخليه الحالي

بمعلومات جديده لافراد وضباط مديريه امن الجيزه وبالتحديد قسم الاهرام بخصوص سرقه سيارته اللانسر التي تحمل لوحات معدنيه برقم 735073بشارع مصطفي كامل بمنطقه المريوطيه -فيصل.

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حيث حضر اللاعب وشقيقه احمد جابر مدافع نادي سيراميكا والالومنيوم السابق لديوان قسم الاهرام وادلوا للعميد محمد مصطفي رئيس مباحث سرقه السيارات والعميد محمد نبيل مأمور القسم والمقدم محمد الصغير رئيس المباحث ببعض المستجدات والمعلومات الخاصه عن الشخص المتهم بسرقه السياره بالاضافه لفيديو خاص يوضح التفاصيل الكامله لواقعه السرقه.

ومن جانبه أكد اسلام جابر أن هناك اهتمام غير عادي من كافه أفراد وضباط الشرطه بمديريه امن الجيزه

من اجل الوصول لمرتكب حادث السرقه واعاده السياره منذ أن تحرر المحضر الخاص بواقعه السرقه .

الجدير بالذكر أن لاعب الأهلي والجونه السابق تعرض لحادث سرقه لسيارته وبصحبته شقيقه منذ شهر ونصف تقريبآ بمنطقه فيصل وتحرر محضر باسم شقيق اللاعب يحمل رقم 7877