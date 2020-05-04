رياضة | الوحدة الإماراتي ينهي علاقته مع هدافه التاريخي بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الوحدة الإماراتي ينهي علاقته مع هدافه التاريخي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت بعض التقارير الصحفية الإماراتية، أن نادي الوحدة الإماراتي أنهى علاقته بالأرجنتيني سيباستيان تيجالي.

وأضحت التقارير أن الوحدة الإماراتي أنهى علاقته بهدافه التاريخي، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تعاني منها الأندية على مستوى العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه من وقف النشاط الرياضي .

ووفقًا لتقرير صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أكد المهاجم الأرجنتيني تيجالي، أن مسئولي نادي الوحدة أخبروه، بأن يبحث عن نادٍ جديد، لأنهم لا يستطيعون دفع قيمة عقده الحالي.

Advertisements

أضاف سيباستيان تيجالي، أنه سوف أنتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة، خاصة وأنه لا توجد أي عروض في الفترة الحالية من الإمارات، أو خارجها.

يذكر أن تيجالي، انضم لصفوف فريق الوحدة الإماراتي، في 2013 قادمًا من صفوف الشباب السعودي، وخاض مع العملاق الإماراتي، 238 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 206 أهداف.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، على عودة أنشطته الرياضية، ومن بينها الدوري المحلي في شهر أغسطس المقبل.