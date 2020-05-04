الامارات | منتخب الجوجيتسو يبدأ تدريباته في معسكر مغلق بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجوجيتسو يبدأ تدريباته في معسكر مغلق بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ منتخب الجوجيتسو أمس، معسكره المغلق الذي يقيمه في فندق نادي ضباط القوات المسلحة، بعد استلام نتائج الفحص الطبي الذي تم إجراؤه لجميع اللاعبين والفريق الفني المشرف على تدريب المنتخب، وقال بيان صحافي: «عاد لاعبو المنتخب لصالات التدريب بحماسةٍ عاليةٍ تحضيراً للاستحقاقات الرياضية المقبلة، ويركّز المعسكر التدريبي على ضمان حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية بشكلٍ أساسي يمكّنهم من العودة لبساط المنافسات بأعلى درجات الجاهزية التي تمكّنهم من مواصلة الإنجاز والتميّز». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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