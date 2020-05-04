الامارات | أب يتسلق سلالم المنزل 118 مرة حاملاً ابنه على ظهره

شكرا لقرائتكم خبر عن أب يتسلق سلالم المنزل 118 مرة حاملاً ابنه على ظهره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نيك واتسون وابنه ريو من فريق «أنجل وولف» عن خوض تحدي تسلق السلالم في المنزل 118 مرة، ما يعادل تسلق برج خليفة الذي يعد أطول برج في العالم.

ويبدأ واتسون وابنه ريو (من أصحاب الهمم)، وهما مقيمان في دبي، التحدي السبت المقبل، إذ سيصعد الأب السلالم بشكل متواصل صعوداً وهبوطاً 118 مرة حاملاً ابنه على ظهره (بمجموع 829 متراً).

وقال نيك واتسون في تصريحات صحافية: «أسعى مع ابني ريو من خلال التسلق الذي سيستمر نحو أربع ساعات إلى إلهام المجتمع من أجل البقاء في المنزل، والحفاظ على الصحة واللياقة خلال جائحة (كوفيد-19)».

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وأضاف: «لطالما كان دافعنا هو الاتحاد والشمول، لذلك فإن تحدي التسلق مع ريو يمثل سعينا من أجل التقريب بين الناس في هذا الوقت الذي يُطلب فيه منهم الابتعاد بعضهم عن بعض. إننا نمر جميعاً بفترة صعبة على المستويين المحلي والعالمي، ونرى أن هذه فرصة رائعة لنشر الأفكار الإيجابية في مجتمعاتنا. كما نأمل أن يساعد هذا التحدي الصائمين في شهر رمضان من خلال توعيتهم بأهمية الحفاظ على الصحة واللياقة خلال الشهر المبارك».

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