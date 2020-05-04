الامارات | حصص تدريبية افتراضية لطلبة المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن حصص تدريبية افتراضية لطلبة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت منصة أبطال دو لكرة القدم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برنامجاً تدريبياً مُتخصصاً يُقدمه مُدربو «لاليغا»، لحث الطلبة والطالبات على الحفاظ على لياقتهم البدنية ومهاراتهم في المنزل حرصاً على قيام المنصة بدورها المُجتمعي الذي يتماشى مع مُبادرة التعليم عن بُعد التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

وقالت المنصة في بيان أمس: «أعد البرنامج خصيصاً ليتم تطبيقه كحصص مدرسية تُقدم إلكترونياً للطلبة أثناء فترة الدراسة عن بُعد والمُستمرة حتى نهاية السنة الدراسية الحالية، ويُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمنصة أبطال دو ووزارة التربية والتعليم».

ويأتي البرنامج المتكامل في شكل حصص تجمع ما بين تدريبات كرة القدم والتمرينات الرياضية بشكل عام، والتي يُمكن للطلبة القيام بها في المنزل للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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ويهدف البرنامج أيضاً إلى الحفاظ على إعداد الطلاب لنصف النهائي والنهائي الذي من المقرر أن يقام بمجرد عودة الطلاب إلى المدارس.

ويستهدف البرنامج الذي يشارك فيه طلبة المدرسة الحكومية والخاصة من الحلقات الدراسية كافة، المحافظة على مستوى اللياقة البدنية للطلبة، وتشجيعهم على ممارسة النشاط البدني بشكل يومي في المنزل، وتوفير أجواء تنافسية ترفيهية بينهم.

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