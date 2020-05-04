الامارات | انطلاق النسخة الثانية من دواثلون الإمارات الافتراضي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الثانية من دواثلون الإمارات الافتراضي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق اليوم السباق الافتراضي الثاني للدواثلون ويستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يخصص اليوم الأول لفئة الصغار تحت الـ18 سنة، والثاني والثالث للفئات العمرية فوق الـ18 سنة، فيما تم تحديد موعد السباق الافتراضي الثالث لأصحاب الهمم في 12 الجاري، وذلك استمراراً لسلسلة المبادرات الافتراضية التي نظمتها جمعية الإمارات للترايثلون خلال الفترة الماضية، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الجمعية عن استحداث آلية جديدة لاحتساب نتائج المسابقات الافتراضية، إذ يتعين في العادة على لاعب الترايثلون أو الدواثلون أن ينهي مسافات محددة خلال أقل فترة زمنية ممكنة، ولكن مع الظروف الاستثنائية بوقف الأنشطة الخارجية، كان لابد من تغيير بعض معايير السباق لتوائم هذه الظروف، وذلك للتمكن من تنظيم سباق افتراضي واحتساب النتائج بأكبر قدر ممكن من الدقة، فتم تغيير المعايير إلى احتساب أطول مسافة يقطعها اللاعب في فترة زمنية يتم تحديدها من قبل المنظمين، والتي حددت لفئة الكبار بـ(15 دقيقة جري، 3 دقائق للمرحلة الانتقالية الأولى – 20 دقيقة دراجات – 3 دقائق للمرحلة الانتقالية الثانية – 10 دقائق جري)، وحددت الفترة الزمنية لفئة الصغار بـ(10 دقائق جري، 3 دقائق للمرحلة الانتقالية الأولى – 10 دقائق دراجات – 3 دقائق للمرحلة الانتقالية الثانية – 5 دقائق جري)، فيما يشترط على جميع المشاركين استخدام جهاز مشي ودراجات منزلي، وذلك التزاماً بتعليمات السلامة الاحترازية من الفيروس المستجد، كما يشترط على المتسابق أيضاً أن يكون متصلاً طوال فترة السباق ببرامج الاتصال المرئي، وإرسال المسافات المقطوعة خلال 15 دقيقة من انتهاء وقت السباق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news