الامارات | نادي مليحة ينظم مسابقة «مائدة المعرفة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مليحة ينظم مسابقة «مائدة المعرفة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم نادي مليحة الرياضي مسابقة للأسر في الاسئلة الرياضية والثقافية مباشرة على منصة زوم بعنوان على «مائدة المعرفة»، ضمن فعالياته لشهر رمضان، ودعماً لمبادرة «خلك بالبيت».
وقال النادي في بيان أمس: «تعتبر (على مائدة المعرفة) إحدى أهم المسابقات الرياضية في جوانب الثقافة العامة بجانب الأسئلة الوطنية والمتنوعة، والتي تتيح للأسر في شهر رمضان التسجيل والتنافس في ما بينها على الاسئلة التي تقدم الكترونياً وتصحح الكترونياً دون تدخل بشري لتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والعدالة».
وأوضح «تقدم المسابقة التي يتم طرحها مرتين في الاسبوع، مساء كل يوم إثنين وخميس، 15 سؤالاً لتتنافس الاسر في معدل وسرعة الاجابات الصحيحة».
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