الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فالكاو

ذكرت صحيفة «تودو فيتشايز» الإسبانية أن «غلطة سراي» التركي يسعى للتعاقد مع الإسباني دييغو كوستا، بعدما تلقى المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي.

تشكيل

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استغرب مراقبون عدم اختيار عضو سابق بمجلس إدارة أحد أندية دوري المحترفين ضمن التشكيل الجديد الذي تم الإعلان عنه أخيراً، على الرغم من النجاحات المميزة التي حققها في السابق، عندما كان يتولى أحد الملفات المهمة في النادي.

صيد

حافظ لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، محمود خميس، على هوايته في صيد الأسماك، حيث نشر فيديو له على حساب في موقع «إنستغرام» وهو في رحلة صيد، وأظهر براعة كبيرة في هواية الصيد.

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