الامارات | مقالب رامز جلال.. "ترفيه" للمشاهدين "إهانة" وعقوبات للاعبين!

شكرا لقرائتكم خبر عن مقالب رامز جلال.. "ترفيه" للمشاهدين "إهانة" وعقوبات للاعبين! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال سنوياً على قنوات "إم بي سي" في شهر رمضان، بعقوبات مالية للاعبين وتوبيخ لمسؤولين إداريين بناديي الزمالك والأهلي المصريين، في وقت يهدف البرنامج إلى تقديم وجبة ترفيهية وكوميدية للمشاهدين بعد الإفطار.

وأخطر الزمالك، أخيراً، نجمه الدولي طارق حامد والمحترف التونسي أشرف بن شرقي بتغريم كل منهما نصف مليون جنيه، لمشاركتهما في برنامج رامز جلال دون الحصول على إذن من إدارة النادي الغاضبة أصلاً من الحلقات الماضية التي أذيعت للاعبي الغريم التقليدي الأهلي محمود كهربا والتونسي علي معلول لما حملته من "إهانات لكيان الزمالك وجماهيره"، على حد تعبير رئيسه المستشار مرتضى منصور الذي تقدم ببلاغ رسمي مطالباً بإيقاف البرنامج.

وفي الطرف الأهلاوي، وجهت إدارة القلعة الحمراء لوماً شديداً لمدير الكرة سيد عبدالحفيظ لمشاركته في البرنامج والموافقة على إذاعة حلقته رغم سخرية المواقف التي تعرض لها، إذ كشفت قناة "أون سبورت" عن تدخل مباشر من رئيس النادي محمود الخطيب لدى قناة "إم بي سي" لمنع إذاعة الحلقة.

وتساءل الجمهور الرياضي عن قانونية معاقبة الأندية للاعبين المشاركين بالبرنامج بمبالغ ضخمة، فجاء الرد من مرتضى منصور الذي ظهر في فيديو مصور قال فيه: "عقود لاعبي الزمالك تنص على ضرورة الحصول على إذن من النادي حال الظهور في أي برنامج تلفزيوني، وهو ما لم يحدث".

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وبغض النظر عن العقود الموقعة بين اللاعبين والأندية تنص الأنظمة والقوانين الرياضية بأنه: "من حق إدارة النادي أن يعاقب أي لاعب يُسيء له أو يرتكب سلوكاً من شأنه الإضرار بسلامته الصحية والبدنية، حتى بعدم وجود بند في العقد يحتوي على ذلك"، وهذا ما ارتكز عليه الزمالك في العام الماضي بمعاقبته للمحترف التونسي فرجاني ساسي لمشاركته في برنامج النسخة الماضية "رامز في الشلال" وتسبب ذلك بغضب زملكاوي عارم بسبب سفر اللاعب لتصوير الحلقة دون أن يُعلم أحداً من مسؤولي النادي، فضلاً عن تفاصيل "المقلب" الذي قد يعرض اللاعب لخطر الإصابة!.

ويعد اللاعبون المشاركون بالبرنامج، الحلقة الأضعف في المعادلة، خصوصاً أنهم يوافقون على عرض حلقاتهم بتوقيع خطي يعفي القناة من المسؤولية القانونية حال التقدم ببلاغ ضدها لاحقاً، في وقت تتفاجأ الأندية بلاعبيها يتعرضون للسخرية والإهانة وربما الإصابة جراء المواقف المثيرة للجدل خلال البرنامج، وحينها يجد اللاعب نفسه الخاسر الأكبر لاسيما أن العقوبات الموقعة عليه من النادي تفوق الاجر الحاصل عليه من الحلقة.

يذكر أن متوسط الأجور التي تقاضاها اللاعبون المشاركون في برنامج "رامز مجنون رسمي" تراوح بين 250 إلى 500 ألف جنيه.

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