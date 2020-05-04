الامارات | بالفيديو.. محمد صلاح يغني شعبي في إعلان مصري جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد صلاح يغني شعبي في إعلان مصري جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر اللاعب المصري الدولي محمد صلاح إعلان جديد رائع على حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي تويتر ظهر خلاله وهو يغني لأول مرة في إعلان لشركة موبيل المصرية وهي محطة وقود وشارك اللاعب بلبس شعبي غريب مع مجموعة من المصريين خلال إعلان جديد من نوعه.

ويأتي الإعلان بعد يوم واحد فقط من الأزمة التي نشأت بين اللاعب وشبكة سكاي سبورتس البريطانية والتي طالبت ببيعه في هذا التوقيت ورد اللاعب بعلامات ضاحكة مما أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام العالمية.

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وكان محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول قادماً من روما موسم 2017 ومنذ ذلك الوقت وهو هداف ليفربول في المواسم الثلاثة ومن ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم.

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