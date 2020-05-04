شكرا لقرائتكم هشام حطب: جهزنا أكثر من مخطط لجميع الألعاب المشاركة فى الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أن تأجيل أولمبياد طوكيو الذى كان مقرر إقامتها فى صيف العام الحالى إلى العام المقبل لم يكن فى الحسبان، مؤكدا أننا نحاول تجهيز اللاعبين المؤهلين للأولمبياد حتى يكونوا على استعداد لعودة النشاط.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف العام المقبل بسبب تفشى وباء كورونا القاتل فى العالم كله، وهو ما أدى لتجميد النشاط الكروى فى كل الدول.

وقال حطب فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على أون تايم 2، إن اللجنة الأولمبية المصرية قامت بتجهيز أكثر من مخطط لجميع الألعاب المشاركة فى الأولمبياد وفقا لإجراءات الدولة ضد كورونا.

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وعن انتخابات الاتحادات الأهلية، أشار حطب أنه بعد تأجيل الأولمبياد أصبح الأمر إجباريا لإقامة الانتخابات فى العام المقبل، مشددا أن قانون الرياضة المصرى أقوى من لوائح الاتحادات الرياضية وسيكون الحاكم فى الانتخابات المقبلة.

الى اللجنة الاولمبية الدولية، لبحث كيفية تعويض الاتحادات من الاضرار التى لحقت بها.