شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد: مستقبل الدوري يحتاج لقرار سيادي وفقاً للرؤية العامة لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن الغاء بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي يحتاج الى قرار سيادي وفقاً للرؤية العامة لفيروس كورونا المستجد.

أضاف عبد الناصر محمد، في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: " نحن مع عودة الدوري المصري الممتاز لكن بضمانات كاملة للحفاظ على صحة اللاعبين".

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وقال عبد الناصر محمد: "لا يمكن الحديث عن مستقبل الدوري المصري سواء بالاستمرار أو الإلغاء حتى تنتهي الدولة من ملاحقة فيروس كورونا وتمنحنا القرار النهائي".

وتابع عبد الناصر محمد، أن الفيفا ترك الأمور بالكامل للأندية واللاعبين للوصول الى الصيغة المناسبة وهو أمر صعب للغاية ولابد ان يكون ذلك وفقاً لقرار الدولة.