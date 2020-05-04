شكرا لقرائتكم أسوان: إمكانياتنا لا تسمح بإقامة معسكر فى القاهرة لمدة أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن وضع ناديه يُعد استثنائيًا في حال استكمال مسابقة الدوري، لافتًا إلى أن ناديه يعاني من الناحية المادية.

وقال عضو مجلس أسوان خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2": "نمر بظروف صعبة، اللاعبين لديهم التزامات، والأمور غير واضحة سواء لنا أو لجميع أندية الدوري، وعودة الدوري قرار سيكون من الدولة، لكن وضعنا استثنائي لأننا بالتأكيد لن نلعب على ملعبنا لمدة ثلاثة شهور".

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وأوضح مصطفى أمين: "سنحتاج لفترة إعداد في القاهرة من ثلاثة أسابيع إلى شهر، وبالطبع ليس لدينا الإمكانيات أن نقيم معسكر في القاهرة لمدة أسبوع"، مضيفا: سنحاول الوصول إلى حلول، والنادي في تواصل مستمر مع اللجنة الخماسية وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، وفي النهاية ننظر القرار النهائي.

جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية كشفت عن رغبتها في استكمال الدوري إلا أنها تنتظر الضوء الأخضر من الجهات السيادية بعدما توقفت المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).