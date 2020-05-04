شكرا لقرائتكم أمير مرتضي : طارق حامد راجل ولم يتأثر بالهجوم عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن طارق حامد واصفا إياه بصاحب شخصية ولم يتأثر بالهجوم عليه خلال الفترة الماضية.

وقال أمير فى تصريحات تلفزيونية : "طارق حامد من اللاعبين الكبار فى نادي الزمالك ولا يضع أمامه كافة الانتقادات السلبية التى طالته خلال الفترة الماضية فهو يصب كافة تركيزه داخل الملعب فقط".

وتابع: "تعاقدنا مع أحمد سيد زيزو بـ 200 ألف دولار والأهلي ضم الشحات بـ 5 مليون دولار ولكن لم يتحدث أحد عن هذه الصفقة والتى أضافت للزمالك".

وأضاف المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن هروب اللاعبين أمر وارد فى جميع الأندية وحدث مع النادي الأهلي من قبل.

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وواصل حديثه "قضية النقاز نسير فيها بشكل صحيح وقدمنا جميع الأوراق والمستندات أرسلنا إلى المحكمة الرياضية كافة الأوراق التى تثبت حصوله على مستحقاته".

وأضاف: "كهربا ليس ابن الزمالك أو الأهلي، فهو لعب فى العديد من الأندية واسم الناديان باقي واللاعب سيعتزل فى النهاية".

ونفى أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مزاعم تدخله فى الجانب الفني على الإطلاق خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء.

وقال: "مسؤولية الهزيمة أتحملها مع الجهاز الفني بجانب الانتصارات، وأنا لم أصرح عند الفوز بالبطولات بأنني السبب فى الفوز بها، وهناك أخطاء فى أى نادي فى العالم".

وواصل : "نتحمل جميعا فى الزمالك مسؤولية هروب كهربا والنقاز، وأيضا يجب الإشادة بنا بعدما تعاقدنا مع أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو".