شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يكشف حقيقة إدارج نجله بالفئة الأولى من عقود الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة تعديد عقد نجله الشاب مصطفى شوبير حارس الأهلى بداية من الموسم المقبل.

قال شوبير خلال تقديمه برنامح ملعب "أون" على قناة "أون تايم سبورتس" :" في كلام اتقال على حارس اعرفه شوية اسمه مصطفى شوبير قالوا أنهم هيعدلوا عقده ويخلوه فئة أولى فئة أولى ايه أنا لو مدير كرة معملهاش الخبر غير صحيح".

كانت تقارير صحفية تداولت أن إدارة الكرة بنادي الأهلي، قررت تعديل عقد مصطفى شوبير حارس الفريق، من فئة الشباب والناشئين لفئة لاعبي الفريق الأول، بداية من الموسم المقبل، وذلك وفقا لتوصية لجنة التخطيط.

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على درب والده سار مصطفى شوبير فى عالم كرة القدم، ليحمىالعرين الأحمر مع ناشئى الأهلى، قبل أن يتم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول بفرمان من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، بعدما وجد فيه خامة مبشرة لاحتلال هذا المركز مع الفريق.

ويترقب مصطفى شوبير مسئولية كبيرة فى حراسة العين الأحمر، فى ظل تفوق محمد الشناوى الحارس الأساسى حالياً للنادى الأهلى، وبالنظر إلى التاريخ الكبير الذى يمتلكه والد نجم الأهلى الواعد أحمد شوبير، تنتظر جماهير القلعة الحمراء من نجله أن يسير على خطاه فى كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر.