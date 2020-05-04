شكرا لقرائتكم تعرف على ابرز نتائج اجتماع تحطيط الاهلى واقتراح قطاع الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو اجتماعاً مطولاً ناقشت خلاله العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها التقرير المقدم من فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين عن الفترة الماضية سواء علي الصعيد الفني او الإداري واقتراحاته الخاصة بتطوير منظومة العمل في المرحلة القادمة.

كما ناقشت لجنة التخطيط بالأهلي التصور المقدم من مدير عام الاكاديميات بشأن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد وكذلك الملاحظات المدونة عن الفترة الماضية . وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلي رؤية الكابتن محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب للمرحلة المقبلة وكيفية توسيع قاعدة الكشافين علي مستوي الجمهورية.

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وألتقت لجنة التخطيط عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب وناقشت معه احتياجاته، كما استعرضت اللجنة مع المهندسة حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص آخر مستجدات لوائح الفيفا والرؤية المتداولة لأستئناف النشاط الرياضي، جاء علي مائدة الاجتماع أيضاً مناقشة أمير توفيق مدير التعاقدات فيما يخص عقود الناشئين وتحضيراته للمرحلة المقبلة.

واخيراً ناقشت لجنة التخطيط الملف الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم وتطبيق لائحة النادي فيما يخص ظهور الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية وسوف تعقد اللجنة اجتماعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في هذا الشأن.

وتقوم لجنة التخطيط برفع تصوراتها النهائية بخصوص الملفات التي تمت مناقشاتها للعرض علي رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب في أول اجتماع خلال الأيام المقبلة .