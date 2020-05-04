بكري سليم يكشف موقف المقاصة من الغاء الدوري

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جدة - عمرو شويل أكد اللواء بكري سليم نائب رئيس نادي مصر للمقاصة أن ناديه يؤيد وبشدة الغاء بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة. أضاف بكري سليم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك اليوم: " من الصعب اللعب واللاعبين بحاجة الى شهرين استعدادا لاستئناف نشاط الدوري المصري الممتاز من جديد". أوضح بكري سليم ان إدارة النادي استطاعت حسم أمرها مشدداً على ان مصر المقاصة يرى الغاء البطولة حفاظاً على حياة اللاعبين.

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