شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : أرفض عودة الدوري خوفاً من زيادة إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

رفض مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عودة بطولة الدوري فى الموسم الجاري مرة أخرى بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقال مرتضي فى تصريحات تلفزيونية : "كرة القدم عبارة عن احتكاك اللاعبين ببعضهم وهذا أمر لا يجوز فى الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا والذى من الممكن أن يحدث العديد من الإصابات".

وواصل رئيس الزمالك: "لدينا لاعبين محترفين فى تونس والمغرب، فكيف يعودون فى الفترة المقبلة وهم يعلمون أنهم سيدخلون الحجر الصحي بعد عودتهم وسيرفضوا ذلك، إلى جانب انخفاض اللياقة البدنية".

وأشار مرتضى في حديثه قائلا: "سنحتاج إلى شهر فترة إعداد بجانب شهر أخر لكي نخوض مباريات ودية، ومتبقي نصف الدورى فكيف يعود الدورى".

وعلق مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، على هروب كهربا والنقاز من القلعة البيضاء، مشددا على عدم مسؤوليتهم فى هذا الأمر على الإطلاق.

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وقال: "النقاز حصل على مستحقاته الكاملة خلال فترة تواجده فى الزمالك، ولكنه لاعب طماع وحصل زيادة عن مستحقاته 250 ألف دولار".

وواصل رئيس الزمالك : "لا يوجد حاليا ما يسمي بابن النادي، نحن فى زمن الإحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى".

كما روي مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتداء محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض خلال إحدي المعسكرات.

وقال مرتضي: "كهربا تعدي على جروس بضربه بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوي الزمالك ثم هرب من القلعة البيضاء".

وأضاف رئيس الزمالك : "لماذا يعاتبوا نادي الزمالك على رحيل كهربا وهو الذى هرب من النادي، مثل النقاز الذى هرب أيضًا".