ماذا قال أمير مرتضى عن هروب النقاز وكهربا من الزمالك ؟

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن هروب اللاعبين أمر وارد فى جميع الأندية وحدث مع النادي الأهلي من قبل.

وأضاف أمير مرتضى فى تصريحات تلفزيونية : "قضية النقاز نسير فيها بشكل صحيح وقدمنا جميع الأوراق والمستندات أرسلنا إلى المحكمة الرياضية كافة الأوراق التى تثبت حصوله على مستحقاته".

وتابع: "كهربا ليس ابن الزمالك أو الأهلي، فهو لعب فى العديد من الأندية واسم الناديان باقي واللاعب سيعتزل فى النهاية".

ونفى أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مزاعم تدخله فى الجانب الفني على الإطلاق خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضي ف في تصريحات تلفزيونية : "مسؤولية الهزيمة أتحملها مع الجهاز الفني بجانب الانتصارات، وأنا لم أصرح عند الفوز بالبطولات بأنني السبب فى الفوز بها، وهناك أخطاء فى أى نادي فى العالم".

وواصل : "نتحمل جميعا فى الزمالك مسؤولية هروب كهربا والنقاز، وأيضا يجب الإشادة بنا بعدما تعاقدنا مع أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو".

فيما حمل رضا عبدالعال، نجم مصر والزمالك السابق، أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق الأبيض مسؤولية رحيل كهربا والنقاز ، من الأبيض مؤكدا أنه ليس فوق النقد .

وأضاف عبدالعال في تصريحات تلفزيونية : "أنا لا أنظر إلى منصب أمير مرتضي ولا أريد أن أتولي منصب ولكن أنتقده من أجل مصلحة القلعة البيضاء وأقول وجهة نظري بكل صراحة".

وواصل رضا: "حذرت مرتضي منصور من انتقادات نجله فى فترة سابقة، وأمير ليس فوق النقد، ويجب أن يتقبل النقد، وإذا لم يقبله فعليه أن يتقدم استقالته".

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