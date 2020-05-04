شكرا لقرائتكم فايز عريبي: من الصعب عودة الدوري خلال الفترة الحالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، صعوبة عودة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
أضاف فايز عريبي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "لا يمكن عودة الدوري حتى نتأكد ان فيروس كورونا انتهى من مصر نهائياً وأن تعلن الدولة خلو البلاد من الفيروس لأنه ليس منطقياً ان نلقي بأبنائنا للهلاك".
وقال عريبي: "حتى لو عاد الدوري المصري لنشاطه وفقاً للظروف الحالية سيتم إيقافه ولن يستمر بهذه الظروف".
تابع فايز عريبي، أن ناديه يعاني بشدة من توقف نشاط كرة القدم وأنه بالكاد يقوم بصرف رواتب العاملين بالنادي في ظل توقف كل العائد المالي للنادي.
كانت هذه تفاصيل خبر فايز عريبي: من الصعب عودة الدوري خلال الفترة الحالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.