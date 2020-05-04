شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: النقاز لاعب طماع .. وكهربا مش ابن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، على هروب كهربا والنقاز من القلعة البيضاء، مشددا على عدم مسؤوليتهم فى هذا الأمر على الإطلاق.

وقال مرتضي في تصريحات تلفزيونية: "النقاز حصل على مستحقاته الكاملة خلال فترة تواجده فى الزمالك، ولكنه لاعب طماع وحصل زيادة عن مستحقاته 250 ألف دولار".

وواصل رئيس الزمالك : "لا يوجد حاليا ما يسمي بابن النادي، نحن فى زمن الإحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى".

كما روي مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتداء محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض خلال إحدي المعسكرات.

وقال مرتضي: "كهربا تعدي على جروس بضربه بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوي الزمالك ثم هرب من القلعة البيضاء".

وأضاف رئيس الزمالك : "لماذا يعاتبوا نادي الزمالك على رحيل كهربا وهو الذى هرب من النادي، مثل النقاز الذى هرب أيضًا".

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فيما دافع أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن طارق حامد واصفا إياه بصاحب شخصية ولم يتأثر بالهجوم عليه خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمير فى تصريحات تلفزيونية : "طارق حامد من اللاعبين الكبار فى نادي الزمالك ولا يضع أمامه كافة الانتقادات السلبية التى طالته خلال الفترة الماضية فهو يصب كافة تركيزه داخل الملعب فقط".

وتابع: "تعاقدنا مع أحمد سيد زيزو بـ 200 ألف دولار والأهلي ضم الشحات بـ 5 مليون دولار ولكن لم يتحدث أحد عن هذه الصفقة والتى أضافت للزمالك".

وقال المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن هروب اللاعبين أمر وارد فى جميع الأندية وحدث مع النادي الأهلي من قبل.

وواصل حديثه "قضية النقاز نسير فيها بشكل صحيح وقدمنا جميع الأوراق والمستندات أرسلنا إلى المحكمة الرياضية كافة الأوراق التى تثبت حصوله على مستحقاته".

وأضاف: "كهربا ليس ابن الزمالك أو الأهلي، فهو لعب فى العديد من الأندية واسم الناديان باقي واللاعب سيعتزل فى النهاية".