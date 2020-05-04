شكرا لقرائتكم أمير مرتضي يعلق على تدخله فى عمل الجهاز الفني بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مزاعم تدخله فى الجانب الفني على الإطلاق خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضي ، في تصريحات تلفزيونية : "مسؤولية الهزيمة أتحملها مع الجهاز الفني بجانب الانتصارات، وأنا لم أصرح عند الفوز بالبطولات بأنني السبب فى الفوز بها، وهناك أخطاء فى أى نادي فى العالم".

وواصل : "نتحمل جميعا فى الزمالك مسؤولية هروب كهربا والنقاز، وأيضا يجب الإشادة بنا بعدما تعاقدنا مع أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو".

فيما حمل رضا عبد العال، نجم مصر والزمالك السابق، أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق الأبيض مسؤولية رحيل كهربا والنقاز ، مؤكدا أنه ليس فوق النقد .

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وأضاف عبد العال في تصريحات تلفزيونية : "أنا لا أنظر إلى منصب أمير مرتضي ولا أريد أن أتولي منصب ولكن أنتقده من أجل مصلحة القلعة البيضاء وأقول وجهة نظري بكل صراحة".

وواصل : "حذرت مرتضي منصور من انتقادات نجله فى فترة سابقة، وأمير ليس فوق النقد، ويجب أن يتقبل النقد، وإذا لم يقبله فعليه أن يتقدم استقالته".