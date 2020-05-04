شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تجدد الثقة بمارتينيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيمدد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عقد مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز حتى مونديال 2022، وكشفت صحيفة «لا درنيير أور» أن المدرب الكتالوني (46 عاماً) توصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد البلجيكي قبل ثلاثة أسابيع مع بقاء بعض التفاصيل الضرائبية، علماً أن عقد مارتينيز الحالي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب وسائل إعلامية سيضاعف مارتينيز أجره السنوي الذي يتقاضاه حالياً وقدره 2. 1 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا تجدد الثقة بمارتينيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.