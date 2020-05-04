الحمرية يكمل دوري الأولى بأجنبي واحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

سيخوض الحمرية المباريات المتبقية في دوري الدرجة الأولى حال استئنافه بأجنبي واحد، بعد انتهاء عقد الإيطالي فيلا، فيما ينتهي عقد البرازيلي ليما نهاية الشهر المقبل، وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي: «إذا استؤنف الدوري سنقيد لاعباً آخراً حال فتح الاتحاد باب القيد قبل استئناف المنافسة، وإذا لم يحدث ذلك فسنكون مضطرين لخوض المباريات المتبقية بأجنبي واحد».

وتابع: وفقاً لخطاب الاتحاد، فالدوري يفترض أن يستأنف في أغسطس/آب المقبل، وهناك تحفظات على هذا القرار؛ لأن الفرق لن تجد وقتاً للإعداد، فالكل يعلم أن النشاط الرياضي عندنا يستأنف عادة في أغسطس؛ حيث تبدأ الفرق في التحضير قبل خوض المنافسات الرسمية والتي تكون في سبتمبر/أيلول عادة، وفرق الدرجة الأولى تبدأ بعد أغسطس، ولا يمكن لفريق العودة للتدريبات في يونيو/حزيران أو يوليو/ تموز، والمسألة الثانية هي الانتقالات ووضعية اللاعبين وكيف ستخوض الفرق المباريات هل بالقائمة نفسها أم بقائمة جديدة؟ وما أود الإشارة إليه أن الأندية لا تستطيع إلزام لاعب بالاستمرار معها بعد انتهاء عقده ولن يقبل اللاعبون تجديد عقدهم لشهرين أو ثلاثة؛ لأنهم قد يبقون بلا نادٍ بعدها، وشخصياً أفضل إلغاء الدوري رغم أن الحمرية يملك فرصة جيدة في الصعود، لكن إشكالات كثيرة ستواجه الأندية، وبالتالي الإلغاء أفضل قرار.