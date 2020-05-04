شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الشوارب : عودة الدوري في أغسطس مجازفة.. واللاعبون ليسوا ريبوتات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى
قال عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر إن عودة مسابقة دوري الخليج العربي في شهر أغسطس/آب، قرار فيه مجازفة للغاية في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في هذا الوقت.
وأضاف أبو الشوارب في تصريحات لـ«الخليج الرياضي»: لو وضعنا أنفسنا مكان الجماهير الموجودة بالمدرجات خلال هذا التوقيت في الصيف، هل كنا سنتحمل الرطوبة ونحن جالسون على المقاعد، فما بالك باللاعبين الذين يخوضون اللقاء لمدة 90 دقيقة،
وأكد أبو الشوارب أن إلغاء الدوري لموسم 2019-2020 هو القرار الأنسب وبداية الموسم الجديد 2020-2021 في موعده ، لافتاً إلى أنه تم إلغاء الدوري في وقت حرب الخليج ولم يحدث شيء على الرغم من أن فارق النقاط بين الفرق كان قليلاً للغاية، ومع ذلك تم الإلغاء حفاظاً على سلامة الجميع.
وتابع: لو تم إلغاء المسابقة، وبقاء الحال كما هو عليه بالنسبة للصعود والهبوط، فهذا يعد عدلاً للجميع وليس ظلماً لأن صحة اللاعبين وسلامتهم من اللعب في هذا التوقيت هو الأهم، والسؤال هل ننتظر أن يحدث مكروه لأحدهم ونندم بعد ذلك؟
وفيما يتعلق بمعسكر النصر خلال الفترة المقبلة قال: «بالتأكيد في ظل استمرار الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا فإن إقامة المعسكر خارج الدولة أمر صعب للغاية ومستحيل، والأرجح هو إقامته داخل الدولة، حيث توجد لدينا العديد من الصالات المغلقة لأنه أيضاً من الصعب التدريب في الأجواء المفتوحة نظراً لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة كما هو معلوم.
وأكد أبو الشوارب أن الفريق يتدرب يومياً وبشكل منتظم وهناك تعاون وتنسيق كامل بين الجهاز الفني واللاعبين من أجل الحفاظ على اللياقة والمستوى البدني والفني، وهذا الأمر لا يغني عن التدريبات الاعتيادية التي تكون داخل الملعب.
وبسؤاله عن تجديد عقود اللاعبين المنتهية في الشهر المقبل، وعلى رأسهم الإسباني الفارو نيجريدو قال: جميع اللاعبين مستمرين معنا في الوقت الحالي، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأنهم.
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