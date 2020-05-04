«التربية» و«أبطال دو» تطلقان برنامجاً تدريبياً لطلبة المدارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



أطلقت منصة أبطال دو لكرة القدم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برنامجاً تدريبياً متخصصاً يقدمه مدربو لاليغا؛ لحث الطلبة والطالبات على الحفاظ على لياقتهم البدنية ومهاراتهم في المنزل، ويأتي برنامج التدريب الافتراضي «خلك في البيت - خلك نشيط» من منطلق حرص المنصة على القيام بدورها المجتمعي الذي يتماشى مع مبادرة التعليم عن بُعد، الذي أقرته وزارة التربية والتعليم، وأعدّ خصيصاً ليتم تطبيقه كحصص مدرسية تقدم إلكترونياً للطلبة أثناء فترة الدراسة عن بعد، وينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمنصة أبطال دو ووزارة التربية والتعليم.

ويطبق البرنامج المتكامل في شكل حصص تجمع ما بين تدريبات كرة القدم والتمرينات الرياضية بشكل عام، والتي يمكن للطلبة القيام بها في المنزل؛ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ويستهدف البرنامج الذي يشارك فيها طلبة المدرسة الحكومية والخاصة من الحلقات الدراسية كافة، المحافظة على مستوى اللياقة البدنية للطلبة، وتشجيعهم على ممارسة النشاط البدني بشكل يومي في المنزل، من خلال الأجواء التنافسية الترفيهية بينهم.

وقالت عائشة الصيري، مدير إدارة الصحة واللياقة البدنية في وزارة التربية والتعليم: «يأتي البرنامج سعياً من وزارة التربية والتعليم للحِفاظ على مستوى عالٍ من النشاط الطلابي والمدرسي، كما يهدف إلى المحافظة على اللياقة البدنية للطلبة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المُستجد، وحرصاً على توجيه طاقة الطلبة البدنية والذهنية إلى الوجهة الصحيحة، بما يضمن لهم تحقيق أقصى استفادة ممكنة عبر تصميم وإطلاق مبادرات وفعاليات تعليمية ورياضية مع الشركاء، تعود بالفائدة على صِحتهم، وتحقق الهدف منها في إضفاء المزيد من المتعة على تجربة التعلم عن بعد التي يخوضونها بنجاح».

وقال حسين مراد، الرئيس التنفيذي لشركة إنسبراتوس، الشركة المنظمة للبطولة: «فخورون بشراكتنا مع وزارة التربية والتعليم في تقديم هذه المبادرة المهمة كجزء من التزامنا المُشترك بدعم الطُلاب؛ للحفاظ على نشاطهم وصحتهم وبناء المناعة الصحية، وبفضل هذه الشراكات القوية والفعالة بين القطاعين العام والخاص، يمكننا معاً أن نحدث فرقاً كبيراً، ونكافح بشكل جماعي التحديات التي يواجهها مجتمعنا في الوقت الحالي».