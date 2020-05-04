«الشارقة لرياضة المرأة» تطلق الملتقى الرمضاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب



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ندى النقبي: ساحة لعرض الأفكار الجديدة وتقديم المهارات

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أطلقت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الملتقى الرمضاني الرياضي عن بُعد ويقام برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستهل الفعاليات في الثامنة والنصف مساء يومياً، وتستمر حتى 23 مايو الجاري، بمشاركة كبيرة من أبطال الإمارات والوطن العربي ودول العالم، وتتم بشكل تفاعلي مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة.

ويتضمن برنامج الملتقى مبادرات وجلسات حوارية ومسابقات متنوعة، بهدف خلق أجواء تفاعلية تنافسية وتراثية، علاوة على التثقيف بأهمية ممارسة الرياضة، وتعزيز التوعية المجتمعية لإيجاد بيئة تسهم في تطوير رياضة المرأة، كما ستعقد جلسة حوارية رمضانية ستعقد ببث حي، غداً الثلاثاء، علاوة على العديد من الأنشطة التي تتيح الفرصة للتفاعل والمشاركة بفاعلية والاستفادة من أنشطة الملتقى.

كما ستعقد ورش تدريبية على برنامج وتطبيقات ذكية في المبارزة وكرة الطاولة، بمشاركة لاعبات من الوطن العربي والخليج ودول العالم، وتشارك لاعبات من الأردن والجزائر وإيطاليا والبحرين بهدف تهيئة بيئة إيجابية لتبادل الخبرات والأفكار والمهارات بين اللاعبات المشاركات في هذا التجمع الافتراضي، وستحمل الجلسات الحوارية أسماء نجمات الملتقى.

ويتضمن البرنامج أيضاً مبادرة المشي 10 آلاف خطوة أسبوعياً، ومسابقات ثقافية ورياضية وتراثية متنوعة لتحفيز المتفاعلات على تسجيل حضورهن والمشاركة.

وأكدت ندى النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن إطلاق الملتقى يأتي ضمن برامج المؤسسة التي تضعها وفق أسس تخدم رياضة المرأة طوال العام، وبما يتوافق مع أي متغيرات قد تحدث، حيث إن الظرف الطارئ المتمثل في تداعيات وباء «كورونا» حال دون إقامة نشاط متكامل على الصالات الرياضية هذا العام، فكان التوجه إلى إطلاق الملتقى عن بُعد لتنفيذ البرامج الموضوعة، خلال شهر رمضان المبارك وتم التعامل في اختيار الأنشطة بما يتناسب مع الشهر الكريم الذي يحمل خصوصية لدى الجميع.

وأضافت: الملتقى يتيح كمّاً كبيراً من الأنشطة الرياضية عبر التواصل مع الجمهور واللاعبات في العديد من الرياضات، ويمثل ساحة لعرض الأفكار الجديدة وتقديم المهارات ومناقشة أفضل السبل لتعزيز رياضة المرأة ودورها في بناء المجتمعات، كما يسهم في تعزيز العمل الجماعي بروح الفريق الواحد،و المجال مفتوح أمام الجميع لتقديم كل ما لديه من رؤية أو فكرة أو مبادرة من خلال التفاعل مع الأنشطة المطروحة.