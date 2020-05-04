فؤاد درويش: نعمل على تطوير تدريبات مبتكرة للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف فؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية، عن تطوير نموذج متكامل لتدريبات الجوجيتسو عن بُعد لجميع الفئات من الجنسين يشمل كل الأحزمة في ظل تحديات أزمة كورونا الحالية، مبيناً أن المؤسسة شريك استراتيجي لاتحاد الجوجيستو ووزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة وزارة الداخلية.

وقال درويش إن بالمز تعمل على تعميم النموذج التدريبي على عدد من المنصات في مقدمتها منصات وزارة التربية والتعليم وقناة أبوظبي الرياضية ووزارة الداخلية ومنصة يوتيوب إضافة إلى منصة الشركة بهدف مواصلة تدريبات الجوجيستو لتطوير المهارات ودعم حملة «خلك في البيت» التي تستهدف القضاء على الجائحة العالمية، مؤكداً في ذات الوقت أن المؤسسة تخطط لفترة ما بعد انتهاء الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها، بإعداد البرامج والخطط التدريبية لتعويض الطلاب وكل منتسبي الجهات التي تربطها شراكة مع بالمز الرياضية.

وأضاف درويش: انطلاقاً من توجيهات عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بمواصلة العمل والجهود في ظل التحديات الطارئة واستمرار التواصل مع شركائنا الاستراتيجيين في مقدمتهم وزارة التربية والتعليم واتحاد الجوجيتسو، نجحنا في ابتكار أساليب عمل جديدة فيما يخص الدورات التدريبية للجوجيتسو لكل الفئات العمرية والأحزمة المختلفة، نتوقع أن تعود علينا بالكثير من الفوائد في ظل خططنا المدروسة لتطوير مهارات اللاعبين والمحافظة على جاهزيتهم حتى انتهاء الأزمة الحالية والعودة للوضع الطبيعي.

وأبان دوريش أن الجائحة العالمية فرضت على بالمز تغيير نظرتها لمواكبة المستجدات والعمل بنظرة مستقبلية، مع إعادة الهيكلة في الشركة لتطوير الخدمات الرياضية وتقديمها بشكل أفضل يتناسب مع كل الظروف وبمستوى أفضل من السابق.

ويرى مدير عام بالمز الرياضية أن القطاع الرياضي من أكثر القطاعات التي تأثرت من تداعيات انتشار وباء كورونا في العالم وقال: معظم المؤسسات الرياضية والاتحادات عملت بجهد لتفادي هذا الوضع بالتدريبات عن بُعد ولكن إذا نظرنا إلى الجوجيتسو نجدها رياضة احتكاكية تحتاج إلى التدريبات المباشرة والمشاركة في المنافسات والبطولات، لكن النموذج الذي اعتمدناه أضاف أبعاداً نظرية مهمة في كيفية تطوير المقدرات ولاسيما أن الجانب الذهني مهم في هذه الرياضة.

وشدد فؤاد درويش على أهمية ممارسة الرياضة، مبيناً أن كل النصائح الطبية أكدت أن الممارس للرياضة يحظى بمناعة أفضل تمكنه من مواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن غالبية الرياضيين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس على مستوى العالم نجحوا في مقاومة المرض ما يؤكد أهمية مواصلة التدريبات المنزلية وعدم التوقف نهائياً.