شكرا لقرائتكم خبر عن العراقي مؤيد خالد يعتزل اللعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
قرر لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السابق، مؤيد خالد، اعتزاله اللعب بشكل نهائي، بعد رحلة طويلة في الملاعب استمرت لعقدين من الزمن، وأوضح اللاعب الذي مثل المنتخب العراقي الأول في بطولة القارات في جنوب إفريقيا عام 2009 أنه قرر اعتزال اللعب والاتجاه للتدريب، مبيناً أن الخبرة الطويلة له في الملاعب، فضلاً عن تعامله مع العديد من المدربين العراقيين والأجانب ستساعده على مهمته المقبلة في عامل التدريب، متمنياً مشاركته في دورات تدريبية متطورة حتى تكون هناك عملية خلط علمية ما بين الخبرة التي حصل عليها في الملاعب والمحاضرات النظرية من قبل المشرفين على الدورات التدريبية.
وسبق للاعب مؤيد خالد الذي كان من المدافعين الأقوياء أن مثل فرق الطلبة والقوة الجوية والزوراء، كذلك كانت له تجربة احترافية مع فريق فيكتوري النمساوي وكذلك مع النهضة العماني.
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