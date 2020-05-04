«الشارقة للدفاع عن النفس» يصدر العدد الثاني من «مجلتنا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس العدد الثاني من «مجلتنا»، المجلة الرياضية التي تعنى بأخبار النادي، ونشر النادي هذه النسخة إلكترونياً تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك في حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يسلط العدد الثاني من «مجلتنا» الضوء على الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للرياضة والرياضيين في إمارة الشارقة، وهو ما أسهم في نقلة نوعية لأنشطة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وهو ما قاد لنيل النادي لاثنتين من جوائز التميز لعام 2019. كما تناولت المجلة برنامج التدريب عن بُعد الذي ينفذه النادي لرياضات الجودو والكاراتيه والتايكواندو والجوجيتسو. وتناولت المجلة ما تحقق في الثلث الأول من عام 2020، ودور لجنة التخطيط الاستراتيجي والتدريب الرياضي في التمهيد لهذا النجاح.

ويشغل أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة رئاسة تحرير المجلة، ويشرف عليها عضوا مجلس الإدارة محمد عبد الله بورحيمة، وعلي عبيد الحمودي.

وكان المركز الدولي لتسجيل المطبوعات المسلسلة، ومقره بباريس في فرنسا، قد منح «مجلتنا» الرقم الدولي الرسمي للمجلة التي تصدر كل ثلاث شهور.