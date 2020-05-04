الحائلي يكشف حجم ديون اتحاد جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



كشف أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة، أن ناديه بحاجة 200 مليون ريال لتسديد جميع الديون القائمة عليه حالياً بعد سلسلة من الأحكام الصادرة من الفيفا لأندية ولاعبين ومدربين كان آخرهم التشيلي سييرا الذي كسب حكماً بمليوني دولار.

مع ذلك طمأن الحائلي أنصار الاتحاد بأن الأخير سيتجاوز الأزمة ولن تصدر بحقه أي قرارات انضباطية.

وحول المغربي مروان دا كوستا الذي ألغى عقده مع الاتحاد من طرفه، أوضح رئيس الاتحاد عدداً من المواقف تناقض تصريحات سابقة للاعب المغربي من بينها سخريته من مكافأة الفوز التي أعلنها الحائلي للاعبين بعد الفوز على الاتفاق دورياً بواقع 10 آلاف ريال، حيث قال: سمعت مروان يقول «هذه ما توديني ماكدونالدز».

وألمح الرئيس الاتحادي لاحتمال عودة المحترفين سانجو ورودريغيز للاتحاد بعد انتهاء إعارتهم الحالية، كما أوضح أن ناديه يتحمل 50% من قيمة عقد المحترف بيزيتش الذي يلعب في الدوري الكوري معاراً.

وتاريخ معاناة الاتحاد مع الديون ليس جديداً، فقد تكبد في موسم 2017 كتلة ديون حرمته من 6 نقاط في الدوري، بالإضافة لمنعه من قيد اللاعبين في فترتي تسجيل، وكادت تعصف بها لمنعطف أخطر لولا تدخل وزارة الرياضة «هيئة الرياضة سابقاً».

على صعيد آخر، أكدت تقارير متطابقة اهتمام الاتحاد بضم جناح غريمه أهلي جدة سلمان المؤشر خلال الميركاتو الصيفي بعد دخول اللاعب الفترة الحرة دون اتفاق مع ناديه على تجديد العقد.

ويتولى أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد ملف التفاوض مع المؤشر صاحب الـ31 عاماً، والذي كان في يناير الماضي هدفاً للنصر قبل أن يتراجع الأخير عن الصفقة.