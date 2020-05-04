الأهلي يتمسك باستكمال الدوري في بيان رسمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي، إذ يرى ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروي ٢٠١٩-٢٠٢٠ في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة، وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية، جاء ذلك بعدما قام محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الإدارة، ولخّص النادي رؤيته في النقاط التالية:

- اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي، غير استكمال المسابقات، ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية، وفقاً لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.

- سدد النادي الأهلي، والمفترض سائر الأندية ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي.. في المقابل لم تحصل الأندية على النسبة نفسها من عوائدها المالية (رعاية - بث -.... إلخ) وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%.

- ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء، خاصة أنه مازال هناك وقت كافٍ بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام المقبل، وكذا تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق، وماذا عن فترة التوقف من مايو إلى أكتوبر حال الإلغاء وهناك ثلاثة أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات إفريقيا.

- إلغاء النشاط يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية، التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها، سواء في التتويج أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات، ولعل أكبر دوريات العالم (إيطاليا -إسبانيا- إنجلترا - ألمانيا) لا تزال تتمسك باستئناف النشاط للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية، حتى الدوريات الأوروبية التي تم إلغاؤها، كان هناك حرص على حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جرى في فرنسا وهولندا وبلجيكا.- إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في الألعاب الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه الألعاب للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين، وكذا العمالة المؤقتة.

- الدولة بكل مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة، واستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر، وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم.

وختاماً جدد النادي الأهلي تأكيده على ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي، وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية، مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كل جوانبه، وهي الأقدر للحفاظ على سلامة الجميع.