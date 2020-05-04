«الإمارات للدراجات» يتعاقد مع خوان أيوسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطع فريق الإمارات للدراجات الهوائية خطوة جديدة نحو العالمية من خلال الإعلان عن التعاقد مع الدراج الإسباني الشاب خوان أيوسو الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، والذي انضم إلى الفريق بعقد يمتد لخمس سنوات.

ويحمل الإسباني حالياً لقب البطولة الإسبانية الوطنية للشباب، كما تمكن من تحقيق الفوز 6 مرات حتى الآن في عام 2020.

وأعلن فريق الإمارات على موقعه الرسمي أنه في إطار خطة تطوير موهبته، سيمضي أيوسو العام الأول من عقده مع فريق تطوير، بهدف إكسابه الخبرة، وتعزيز مهاراته تدريجياً مع انتقاله إلى مستوى المحترفين.

وكان أيوسو الذي ينحدر من مقاطعة أليكانتي الإسبانية قد هيمن على تصنيفات الناشئين المحلية بسرعة مذهلة، ليجذب بموهبته اهتمام مدير فريق الإمارات ماتين فرنانديز.

وتعليقاً على العقد الجديد، قال ماتين فرنانديز، مدير فريق الإمارات: «كنا نتابع مسيرة خوان منذ مدة طويلة، فلا يخفى على أحد أننا نتطلع إلى العمل مع المواهب الشابة، وخوان موهبة شابة متميزة تتمتع بتوازن مثالي بين الموهبة البدنية والذكاء، ونسعى حالياً إلى أن يجتاز خوان مرحلة انتقالية تدريجية نحو عالم الاحتراف من خلال مشاركته في فريق ضمن الجولة العالمية»

من جانبه، قال خوان أيوسو: «يرجع قراري باختيار فريق الإمارات بدلاً من أي فريق آخر إلى أن الذهنية السائدة في الفريق تماثل ذهنيتي؛ حيث تتميز بالطموح وتتسم بالعمل الجاد من أجل تحقيق إنجازات عالمية، وربما يكون فريق الإمارات جديداً نسبياً، لكنه قطع أشواطاً طويلة لتطوير نفسه، وسيكون أفضل فريق ضمن الجولة العالمية في المستقبل القريب».