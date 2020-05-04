لامبارد مستاء من تفضيل اللاعبين في فحص كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، تحفظه على فكرة حصول لاعبي الأندية على فحص الكشف عن كورونا قبل مستحقيه من الكادر الطبي والعاملين في المستشفيات، وذلك بعد الكشف عن خطة لخضوع اللاعبين للفحص بعد المباريات عند استئناف اللعب.

وقال لامبارد:«نتحدث هنا عن فحص لـ70 أو 80 فرداً في النادي بشكل منتظم عندما نعود للتمرينات لكن عندما ننظر للعالم من حولنا لا أعتقد أن هذا منصف للأبطال الذين يضحون بأرواحهم في الخطوط الأمامية بالمستشفيات، أدرك جيداً حجم التعطش لاستئناف الموسم وكلنا يحب الكرة لكن مع ذلك لا يمكن المجازفة بصحة اللاعبين والكادر»، وعبر لاعبو الليجا أيضاً عن انزعاجهم من البروتوكول الذي عليهم اتباعه قبل استئناف الموسم ومنه تجمعهم في مكان واحد بغرف منفصلة وبعيداً عن عوائلهم كما لا يريدون تفضيلهم في فحص كورونا على العاملين بالمستشفيات. ولا يحبذ اللاعبون رؤية مدربهم والكادر المساعد بالكمامة والقفازات والمحافظة على مسافة مترين كما لا يحبون تناول الطعام بشكل منفرد.