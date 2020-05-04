كانافارو خدم «عسكرياً» مع ديل بييرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

ليس نجم توتنهام الكوري الجنوبي سون وحده من التحق بالخدمة العسكرية من لاعبي الكرة، فقد كان التجنيد إجبارياً في إيطاليا حتى 2004، وهذا يعني أن العديد من نجوم الكرة الإيطالية ارتدوا البزة العسكرية ومنهم باولو مالديني أسطورة الميلان والمدرب روبرتو مانشيني اللذان خدما عام 1988 بينما خدم ديل بييرو وفابيو كانافارو معاً عامي 1995-1996.

ولم تتضمن خدمة اللاعبين تمرينات عسكرية صارمة خشية تعرضهم لإصابات لذا كانوا يبقون في الثكنة، وشارك اللاعبون أيضاً في منتخب إيطاليا العسكري الذي ينافس في مونديال العالم العسكري كل عامين، وقاد جيانلوكا فيالي إيطاليا للفوز بلقب 1987 لكن ديل بييرو وكانافارو لم يحققا الفوز في روما عام 1995 إذ خسر المنتخب 2-1 أمام قبرص في ربع نهائي المونديال، والطريف أن إيطاليا أكملت المباراة بـ7 لاعبين بعد طرد 4 منهم كانافارو وديل بييرو بيد أن كانافارو كان على موعد مع كأس العالم في 2006.

واعترف كابتن المنتخب الإيطالي في بث مباشر على «إنستجرام» بأنه لم يشاهد نطحة زيدان لزميله ماتيراتزي وقال: «أتذكر الضجيج، كنت قريباً ورأيت ماركو على الأرض وسمعته يصرخ لقد نطحني، هل كانت مؤلمة؟ فعل ماركو ما يجب عليه وألقى بنفسه أرضاً، وداعاً وشكراً. كانت نطحة جيدة أهدتنا اللقب». وتحدث كانافارو، المدافع الوحيد الذي حصد جائزة الكرة الذهبية، عن زميله أندريا بيرلو وقال:«يحب المزاح وليس متجهماً كما يبدو في الملعب».