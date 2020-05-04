75 مليون استرليني لشراء أوزيمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم ناد لم يكشف عن اسمه بعرض كبير (75 مليون استرليني ) لشراء النيجيري فكتور أوزيمن (21 عاماً) واعد ليل الفرنسي وفق موقع "تيليفووت"، وانتقل أوزيمن لفرنسا بعد تسجيله 20 هدفاً لفريق شارلروا البلجيكي موسم 2018-2019 لكنه جذب أنظار الكبار ومنهم تشيلسي بعد تسجيله هدفاً في شباك كتيبة لامبارد في مباراة فوز البلوز على ليل بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ولم ينجح ليل في تحقيق الفوز بأول ظهور لأوزيمن على الساحة الأوروبية لكن المهاجم سجل هدفين.

وسبق لتشيلسي أن حصل من ليل على صفقته المهمة ايدين هازارد عام 2012 ومع تحفظ المالك أبراموفيتش على صفقاته يبدو البلوز هو الأقرب لهوية النادي المجهول رغم اهتمام من اليونايتد وتوتنهام باللاعب الذي سجل 13 هدفاً هذا الموسم.