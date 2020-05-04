شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: فرق بطولات أفريقيا ستواجه أزمة فى حالة إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز قد تواجه أزمة كبري في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية في حالة الغاء الدوري هذا الموسم.

وقال أحمد شوبير في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : في حالة إقامة الدوري قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا في أغسطس فان اتحاد الكرة لابد من فتح قيد استثنائي حتي تشارك الأندية في بطولة افريقيا بالقائمة الجديدة ، وضرب مثلا باحمد فتحي لاعب الأهلي المنضم الموسم المقبل لبيراميدز، وهل سيشارك مع الأهلي ام بيراميدز ؟

من جانبه علق عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرية، على احتمالية عودة الدورى المصرى، قائلاً: "موضوع رجوع الدورى من عدمه قرار حكومى بحت بنسبة 100% وفيما يخص الاتحاد وضعنا ضوابط معينة وفقاً لاحتياطات عالمية بالإضافة للمحلية التى نراها أيضاً، مشيراً أن الاتحاد عقد اجتماعاً موسعاً مع لجنة المسابقات والطاقم الطبى، وقمنا فى ضوء الاحتياطات العالمية طبقاً لمنظمة الصحة.

وأضاف الجناينى، خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى، كما قمنا بوضع تصور متكامل يجعلنا ذو جاهزية فى حال قررت الحكومة عودة النشاط الكروى نكون جاهزين، وتابع قائلاً:"إحنا بنحاول نكون جاهزين لو قالوا إرجعوا نضغط على الزرار ونرجع.

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وكشف الجناينى، أن النموذج الذى وضعه الاتحاد دقيقة جداً وخاضعة لتعليمات الصحة العالمية، موضحاً أن قرار عودة النشاط الكروى لن يكون بالدورى المصرى لكن سيبدأ بفترة إعداد للاعبين خاصة أنهم لم يقوموا بتدربيباتهم منذ فترة طويلة، مشيراً أنه يتمنى أن يكون القرار سريعاً لان إتحاد الكرة لديه التزمات دولية أخرى وليس فقط الدورى المصرى.

وكشف الجناينى أن النموذج الذى أعده الاتحاد لعودة النشاط الكروى وينتظر قرار الحكومية يطالب بوجود فترة استعداد مسبقى تتراوح مابين ثلاثة أسابيع إلى شهر كفترة إعداد قبل العودة للتدريبات والنشاط الكروى.