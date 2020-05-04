أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 3/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 3/5/2020، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، دخول الثنائى خالد بيبو وعماد متعب الترشيحات بقوة لخلافة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي بداية من الموسم المقبل، بعد استقرار الإدارة الحمراء على الإطاحة بمدير الكرة الحالي خالد بيبو ومتعب مرشحان لخلافة سيد عبد الحفيظ في الأهلي دخل الثنائى خالد بيبو وعماد متعب الترشيحات بقوة لخلافة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي بداية من الموسم المقبل، بعد استقرار الإدارة الحمراء على الإطاحة بمدير الكرة الحالي يكثف مسئولو النادي الأهلي البحث عن جناح أجنبي مميز لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد تعثر صفقة ضم الأوروجوانى جاستون سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب افريقي Advertisements طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينينه فايلر مشاهدة مباريات لأحمد حسن كوكا مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر.. نفى مسئولو النادي الاهلي تلقيهم عرضاً من نظراؤهم في المقاصة لشراء بعض لاعبي الفريق الأحمر أمثال محمود وحيد الظهير الأيسر

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