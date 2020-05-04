شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف حقيقة تدخله الفنى ويرد على رحيل كهربا والنقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عدم تدخله فى الجانب الفني على الإطلاق خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضي فى تصريحات تلفزيونية: "الهزيمة أتحملها مع الجهاز الفني بجانب الانتصارات، وأنا لم أصرح عند الفوز بالبطولات بأنني السبب فى الفوز بها، وهناك أخطاء فى أي نادي فى العالم".

وأضاف: "نتحمل جميعا فى الزمالك مسئولية هروب كهربا والنقاز، وأيضا يجب الإشادة بنا بعدما تعاقدنا مع أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو".

وأكد أمير مرتضي أن هروب اللاعبين أمر وارد فى جميع الأندية وحدث مع النادي الأهلي من قبل، معلقاً "قضية النقاز نسير فيها بشكل صحيح وقدمنا جميع الأوراق والمستندات أرسلنا إلى المحكمة الرياضية كافة الأوراق التى تثبت حصوله على مستحقاته".

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وأضاف: "كهربا ليس ابن الزمالك أو الأهلي، فهو لعب فى العديد من الأندية واسم الناديان باقي واللاعب سيعتزل في النهاية".

تابع المشرف على الكرة، أن طارق حامد صاحب شخصية ولم يتأثر بالهجوم عليه خلال الفترة الماضية، معلقاً: "طارق حامد من اللاعبين الكبار فى نادي الزمالك ولا يضع أمامه كافة الانتقادات السلبية التى طالته خلال الفترة الماضية فهو يصب كافة تركيزه داخل الملعب فقط".

وأضاف: "تعاقدنا مع أحمد سيد زيزو بـ 200 ألف دولار والأهلي ضم الشحات بـ 5 مليون دولار ولكن لم يتحدث أحد عن هذه الصفقة والتى أضافت للزمالك".